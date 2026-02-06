Nucléaire iranien : les médiateurs proposent un compromis, Israël anticipe une impasse

À la veille de l’ouverture de nouvelles discussions entre les États-Unis et l’Iran à Oman, un document-cadre présenté par les médiateurs a été dévoilé jeudi soir par la chaîne Al Jazeera. Ce texte, transmis aux deux parties par la Turquie, le Qatar et l’Égypte, vise à poser les bases d’un compromis autour du dossier nucléaire iranien et de questions connexes.

Selon deux sources citées par le média qatari, la proposition prévoit une réduction significative de l’enrichissement de l’uranium par l’Iran, ainsi que le transfert de l’ensemble du stock d’uranium enrichi vers un pays tiers. Le document évoque également un engagement iranien à ne plus enrichir d’uranium pendant trois ans, avant une reprise éventuelle à un niveau inférieur à 1,5 %, très en deçà des seuils sensibles.

Au-delà du nucléaire, le texte inclut des engagements plus larges. Téhéran serait appelé à cesser le transfert d’armes et de technologies militaires à des acteurs régionaux alliés qui ne sont pas des États. Selon l’une des sources, l’Iran devrait également s’engager à ne pas recourir à des missiles balistiques, un point particulièrement sensible pour Washington et ses alliés.

En Israël, ces discussions sont perçues avec un profond scepticisme. Les autorités estiment que les négociations entre Washington et Téhéran sont vouées à l’échec. Un responsable proche du dossier décrit les pourparlers actuels comme une phase de "prise de contact", destinée avant tout à mesurer l’ampleur des divergences. Or, ces écarts seraient, selon Israël, trop importants pour déboucher sur un accord.

S’exprimant devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Benjamin Netanyahou a reconnu ne pas savoir quelle option retiendrait le président américain, tout en soulignant l’existence d’une coordination étroite entre Jérusalem et la Maison-Blanche sur le dossier iranien.

Les divergences portent notamment sur l’agenda même des discussions. L’Iran souhaite limiter les échanges à la seule question nucléaire, tandis que les États-Unis insistent pour inclure les missiles balistiques, l’activité régionale de Téhéran et la situation intérieure iranienne. Lors d’une rencontre cette semaine avec l’émissaire américain, Israël a fait passer un message clair : selon lui, la fragilité actuelle du régime iranien permettrait d’exercer une pression plus forte qu’auparavant.

Si la Turquie et le Qatar ont déployé d’importants efforts diplomatiques pour éviter l’effondrement des discussions et maintenir un canal de dialogue entre Washington et Téhéran, les autorités israéliennes continuent, elles, de parier sur une impasse. À Mascate, les négociations s’ouvrent ainsi sous le signe d’un profond désaccord et d’attentes très contrastées.