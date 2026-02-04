Nucléaire iranien : Washington et Téhéran confirment des discussions vendredi à Mascate

Malgré de fortes tensions diplomatiques et des signaux contradictoires ces dernières heures, l’Iran a confirmé que des discussions sur le nucléaire avec les États-Unis se tiendront bien vendredi matin à Mascate, la capitale du sultanat d’Oman.

L’annonce a été faite mercredi soir par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un message publié sur le réseau social X. Selon lui, les pourparlers sont programmés pour 10 heures du matin, comme initialement prévu. Il a également tenu à remercier « nos frères omanais » pour avoir assuré l’ensemble des préparatifs logistiques de cette rencontre.

Cette confirmation intervient alors que plusieurs médias faisaient état, plus tôt dans la journée, d’une possible annulation des discussions. En cause : un désaccord profond entre Washington et Téhéran sur le périmètre même des négociations. Les autorités iraniennes insistent pour limiter les échanges à la seule question nucléaire, tandis que les États-Unis souhaitent élargir les discussions à d’autres dossiers sensibles, notamment le programme de missiles balistiques, le soutien de l’Iran à ses alliés régionaux et la répression intérieure.

Ces divergences avaient alimenté les spéculations sur un effondrement du canal diplomatique, d’autant que plusieurs responsables américains avaient évoqué une patience de plus en plus limitée face aux provocations iraniennes récentes, notamment en mer.

Le maintien de cette rencontre à Mascate souligne toutefois le rôle central d’Oman, médiateur historique entre Téhéran et Washington. Le sultanat avait déjà joué un rôle clé dans les négociations secrètes ayant précédé l’accord sur le nucléaire de 2015.

Reste à savoir si cette réunion permettra de dépasser le blocage actuel ou si elle ne servira qu’à constater l’ampleur des désaccords. À ce stade, aucun détail n’a filtré sur le format exact des discussions ni sur le niveau de représentation américaine. Une chose est sûre : la rencontre de vendredi sera scrutée de près, tant elle pourrait déterminer la suite – diplomatique ou non – du bras de fer entre les deux pays.