Nucléaire, Ormuz et contrôle de l’accord : les points de blocage entre Washington et Téhéran

Après plus de vingt heures de négociations à Islamabad, les États-Unis et l’Iran ont quitté la table sans accord, révélant des divergences profondes sur plusieurs dossiers clés. Le vice-président américain JD Vance a indiqué que la proposition présentée par Washington constituait "l’offre finale", laissant entendre que la prochaine initiative devrait venir de Téhéran sous peine de reprise des hostilités.

Au cœur des tensions figure la question du programme nucléaire iranien, et plus précisément le sort d’environ 400 kilogrammes d’uranium enrichi stockés en Iran. Les États-Unis exigent un encadrement strict, voire un retrait de ces stocks, tandis que l’Iran refuse de s’en dessaisir entièrement. Un désaccord persiste également sur la possibilité d’autoriser une activité d’enrichissement limitée, que Téhéran souhaite préserver, même à un niveau symbolique.

Autre point de friction majeur : le contrôle du détroit d’Ormuz. L’Iran réclame une maîtrise totale de ce passage stratégique, avec la possibilité d’imposer des redevances aux navires, tandis que Washington exige une circulation libre et immédiate. À ces désaccords s’ajoute la question du mécanisme de supervision d’un éventuel accord, un point jugé essentiel par l’administration américaine pour garantir le respect des engagements.

Ces discussions marquent un tournant dans la méthode diplomatique, avec une implication directe de haut niveau côté américain, en rupture avec les cycles précédents menés via des intermédiaires. Si le ton ferme adopté par Washington laisse entrevoir un possible durcissement, l’issue reste incertaine, tant les négociations avec l’Iran ont souvent connu des rebondissements imprévisibles.