ONU : 68 nouvelles entreprises ajoutées à la liste noire pour leurs liens avec les localités israéliennes de Judée-Samarie

L’ONU a ajouté 68 entreprises à sa base de données des sociétés impliquées dans les localités israéliennes en Judée-Samarie, portant le total à 158. Cette liste vise les firmes accusées de contribuer à la "violation des droits des Palestiniens" par leurs activités dans les territoires considérés comme "illégaux au regard du droit international".

Les entreprises concernées proviennent de 11 pays, dont Israël, les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Chine, l’Espagne et le Portugal. Elles opèrent dans des secteurs variés tels que la construction, l’immobilier, l’extraction minière, la sécurité, le voyage et les services financiers.

Parmi les nouvelles sociétés figurent le groupe allemand Heidelberg Materials (matériaux de construction), le portugais Steconfer (systèmes ferroviaires) et l’espagnol Ineco (ingénierie des transports). Des entreprises de tourisme comme Expedia, Booking et Airbnb restent présentes sur la liste. À l’inverse, sept sociétés, dont Alstom (France) et les services de voyage eDreams (Espagne) et Opodo (Royaume-Uni), ont été retirées. La porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, Ravina Shamdasani, a rappelé que les entreprises opérant dans des zones de conflit ont « la responsabilité de veiller à ce que leurs activités ne contribuent pas aux abus ». Elle a également appelé les États à s’assurer que leurs sociétés respectent les droits humains. Il s’agit de la première mise à jour de cette liste depuis 2023, qui comptait alors 97 entreprises, contre 112 lors de sa publication initiale en 2020.