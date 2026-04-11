ONU : l’Iran désigné au sein d’un organe lié aux droits des femmes, critiques d’ONG

La désignation de l’Iran au sein d’un organe des Nations unies lié aux politiques de droits des femmes et des droits humains suscite des réactions critiques, notamment de la part de l’ONG UN Watch. L’organisation a appelé les États démocratiques à expliquer leur position après cette nomination, intervenue dans le cadre du Comité du programme et de la coordination (CPC), rattaché au Conseil économique et social de l’ONU.

Selon les informations disponibles, la candidature de l’Iran a été présentée dans le cadre d’une liste régionale sans opposition formelle, ce qui a conduit à une validation procédurale sans vote compétitif. Les États membres avaient néanmoins la possibilité de contester cette nomination ou de demander un scrutin, démarche qui n’a pas été engagée.

Aux côtés de l’Iran, la Chine, Cuba et l’Arabie saoudite ont également été désignés pour participer à des instances impliquées dans le suivi ou la coordination de questions liées aux droits humains. Dans ce contexte, UN Watch a exprimé des préoccupations quant au rôle confié à ces États.

Les États-Unis ont été les seuls, selon ces éléments, à exprimer une opposition formelle au sein de l’organe concerné, estimant que certains pays ne répondaient pas aux critères attendus pour ce type de fonctions. L’ONG a, de son côté, appelé plusieurs pays occidentaux — dont le Canada, la France, le Royaume-Uni ou encore l’Australie — à préciser les raisons de leur position.