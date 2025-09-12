ONU : condamnation unanime de la frappe israélienne à Doha, les États-Unis inclus

Articles recommandés -

Le Conseil de sécurité de l'ONU a publié jeudi soir une déclaration commune exceptionnelle condamnant l'attaque israélienne menée à Doha le 9 septembre. Ce consensus rarissime révèle l'ampleur du mécontentement international, y compris américain, face aux actions d'Israël.

L'adoption de cette déclaration à la presse nécessitait l'unanimité des quinze membres du Conseil, États-Unis compris. Washington, habituellement protecteur d'Israël dans cette enceinte, a cette fois apporté son soutien au texte critique, témoignant de la frustration du président Donald Trump envers Benjamin Netanyahou.

Les membres ont exprimé leurs "profonds regrets face aux pertes en vies humaines civiles" et souligné "l'importance de la désescalade". Le texte réaffirme explicitement le soutien à "la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Qatar", reconnaissant son "rôle essentiel dans les efforts de médiation aux côtés de l'Égypte et des États-Unis".

La déclaration rappelle que "la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza doivent rester notre priorité absolue", appelant les parties à "saisir cette occasion de paix". Significativement, le texte évite de nommer explicitement Israël.

Lors de la réunion d'urgence qui a suivi, le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a accusé Israël de "tenter de faire dérailler les efforts visant à mettre fin à la guerre de Gaza" et de manquer de "respect pour la vie des otages". Il a néanmoins réaffirmé la poursuite du "rôle humanitaire et diplomatique" de Doha.

L'ambassadeur israélien Danny Danon a défendu la frappe, déclarant qu'"il n'y a pas de sanctuaire pour les terroristes, ni à Gaza, ni à Téhéran, ni à Doha". Il a également établi une comparaison avec la traque américaine d'Oussama Ben Laden sur le sol pakistanais et son élimination dix ans après les attentats du 11-Septembre. "A l'époque, la question posée n'était pas : 'Pourquoi un terroriste a-t-il été attaqué sur un sol étranger ?', mais 'Pourquoi lui a-t-on accordé l'asile ?' Ben Laden n'a bénéficié d'aucune immunité et le Hamas ne peut en bénéficier", a asséné l'ambassadeur, affirmant que si le Qatar ne traduisait pas les dirigeants du Hamas en justice, "ce serait Isral qui s'en occuperait."