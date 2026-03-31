ONU : une nouvelle rapporteuse ayant défendu le Hamas nommée par le Conseil des droits de l’homme

La nomination de Zeina Jallad comme rapporteuse spéciale par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies suscite une vive controverse. L’universitaire palestinienne, choisie pour travailler sur « l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales », est critiquée pour ses prises de position passées jugées favorables au Hamas, organisation terroriste.

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Zeina Jallad a notamment qualifié le Hamas de « mouvement de résistance » et de « parti politique », affirmant qu’il aurait reconnu Israël — une lecture largement contestée. Elle a également soutenu que « résister à l’oppression ne doit pas être considéré comme un crime » et appelé à suspendre Israël des organisations internationales « pour faire respecter la justice ». Dans ses déclarations antérieures, elle a aussi décrit la création d’Israël comme le « produit des fautes de l’Occident » et évoqué un système de « colonialisme de peuplement » et d’« apartheid ».

La procédure de nomination elle-même alimente les critiques. Selon plusieurs sources, le bureau de la présidence du Conseil a écarté le candidat recommandé par le groupe consultatif, un universitaire espagnol, pour privilégier la candidature de Jallad. Cette décision interroge sur la transparence et l’équilibre du processus de sélection.

Les rapporteurs spéciaux, bien qu’indépendants, disposent d’une tribune importante au sein des Nations unies et d’un accès à des ressources institutionnelles. Leur rôle consiste à analyser et alerter sur des thématiques spécifiques, mais ils jouissent d’une grande liberté d’expression, souvent sans mécanisme de supervision direct.

Cette nomination intervient dans un contexte de critiques récurrentes visant le Conseil des droits de l’homme, régulièrement accusé de focaliser de manière disproportionnée ses condamnations sur Israël.