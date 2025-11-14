ONU : Washington propose des mesures concrètes vers la création d'un État palestinien

L'administration américaine a élaboré un projet de résolution pour le Conseil de sécurité de l'ONU qui intègre des mesures significatives en faveur de la création d'un État palestinien, selon des informations révélées vendredi par la chaîne israélienne Kan.

Ce projet, qui vise à établir une force multinationale à Gaza pour stabiliser le territoire palestinien "au lendemain" de la guerre, stipule notamment : "Une fois que le plan de réforme de l'Autorité palestinienne sera mis en œuvre, les conditions pourraient être réunies pour une voie crédible vers l'autodétermination et l'établissement d'un État palestinien. Les États-Unis faciliteront un dialogue entre Israël et les Palestiniens afin de convenir d'un horizon politique pour une coexistence dans la paix et la prospérité."

Le document précise également qu'au-delà des missions de la force internationale, qui coopérerait avec Israël et l'Égypte pour stabiliser Gaza, remplacer le régime du Hamas et la présence militaire israélienne sur le terrain, celle-ci travaillerait conjointement avec des forces de police palestiniennes. Ces dernières seraient formées et contrôlées, et contribueraient à la sécurisation de la frontière.

Cette version du projet va plus loin que les précédentes moutures et comprend des dispositions qui semblent avoir été intégrées à la demande des pays arabes. Moscou s'oppose à cette proposition américaine et élabore de son côté son propre projet de résolution pour le Conseil de sécurité.