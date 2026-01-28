Onze pays condamnent la démolition du siège de l’UNRWA à Jérusalem

Onze pays ont vivement condamné la démolition par Israël du siège de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, à Jérusalem. Dans une déclaration commune, leurs ministres des Affaires étrangères dénoncent un acte « sans précédent » de la part d’un État membre de l’ONU à l’encontre d’une agence onusienne, y voyant une atteinte grave à sa capacité d’action.

Les signataires estiment que cette démolition constitue une « entrave majeure » au fonctionnement de l’UNRWA, dans un contexte humanitaire déjà extrêmement dégradé. Ils soulignent que l’agence joue un rôle central dans l’assistance aux populations palestiniennes, notamment en matière d’éducation, de santé et d’aide humanitaire, et rappellent que ses missions sont essentielles à la stabilité régionale.

Dans leur communiqué, les ministres affirment leur « plein soutien » à l’UNRWA, qualifiée d’« indispensable et irremplaçable ». Ils insistent sur le fait qu’aucune autre structure ne dispose aujourd’hui des capacités, de l’implantation et de l’expertise nécessaires pour se substituer à l’agence dans les territoires.

Les pays signataires sont la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l’Islande, l’Irlande, le Japon, la Norvège, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni. Cette prise de position collective illustre une rare convergence diplomatique entre États européens et partenaires extra-européens sur le dossier de l’UNRWA.

Cette condamnation intervient alors que l’agence est déjà fragilisée par des suspensions de financements et de vives controverses politiques. Pour les ministres, affaiblir davantage l’UNRWA risque d’aggraver la crise humanitaire et de compromettre toute perspective de stabilisation durable.

La déclaration appelle enfin au respect des engagements internationaux d’Israël et à la protection des structures des Nations unies, condition jugée essentielle au maintien de l’aide humanitaire et du droit international.