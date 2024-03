Opération à Rafah : Netanyahou accepte d'envoyer une délégation aux Etats-Unis pour discuter d'une alternative

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a exposé les trois raisons pour lesquelles le président Joe Biden est "profondément préoccupé" par une offensive israélienne massive à Rafah. M. Sullivan a noté que plus d'un million de personnes se sont réfugiées à Rafah après avoir fui à plusieurs reprises d'autres villes de Gaza.

"Ils n'ont nulle part où aller. Les autres grandes villes de Gaza ont été en grande partie détruites, et Israël ne nous a pas présenté, ni à nous ni au reste du monde, un plan indiquant comment et où il pourrait déplacer ces civils en toute sécurité, sans parler de les nourrir, de les loger et de leur assurer un accès à des services de base comme l'assainissement", a déclaré M. Sullivan lors d'un point presse. "La ville frontalière de Rafah est également le principal point d'entrée de l'aide humanitaire à Gaza en provenance d'Égypte et d'Israël, souligne M. Sullivan, déplorant qu'elle soit fermée ou sérieusement entravée "au moment où elle est le plus cruellement nécessaire" si l'offensive de l'armée israélienne se poursuit. "Troisièmement, Rafah se trouve à la frontière avec l'Égypte, qui a exprimé sa profonde inquiétude au sujet d'une opération militaire d'envergure à cet endroit et a même soulevé des questions sur ses relations futures avec Israël à la suite d'une opération militaire imminente", a expliqué le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis.

Délégation israélienne aux Etats-Unis

Pour Joe Biden, l'opération terrestre à Rafah serait une "erreur qui entraînerait la mort d'autres civils innocents, aggraverait la crise humanitaire déjà désastreuse, accentuerait l'anarchie à Gaza et isolerait davantage Israël sur la scène internationale", a déclaré Jake Sullivan, qui a donné un aperçu de l'entretien lors de son introduction à la conférence de presse de la Maison-Blanche. M. Sullivan a révélé que Joe Biden a demandé à M. Netanyahou, au cours de l'appel, d'envoyer une délégation à Washington "pour présenter une approche alternative qui ciblerait les éléments clés du Hamas à Rafah et sécuriserait la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza sans invasion terrestre majeure". "Il est évident que Netanyahou a son propre point de vue sur une opération à Rafah, mais il a accepté d'envoyer une équipe à Washington pour avoir cette discussion, et nous attendons avec impatience ces discussions", a ajouté le conseiller américain à la sécurité nationale.