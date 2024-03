Opération à Rafah : Netanyahou envoie les hauts responsables Dermer et Hanegbi à Washington

Le bureau du Premier ministre a annoncé mardi soir que Benjamin Netanyahou enverra deux de ses plus fidèles collaborateurs, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi, à Washington pour discuter de la poursuite de la guerre contre le Hamas avec l'administration Biden.

Un représentant du COGAT, l'unité de Tsahal chargée de coordonner l'aide dans la bande de Gaza, fera également le voyage. "Le Premier ministre a souligné qu'il était déterminé à opérer à Rafah afin d'éliminer définitivement les derniers bataillons du Hamas, tout en offrant des solutions humanitaires à la population civile", indique le communiqué. Cette décision intervient alors que les États-Unis s'opposent de plus en plus à une offensive terrestre israélienne à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge, et après que le président américain Joe Biden a demandé à M. Netanyahou, lors d'une conversation téléphonique lundi, d'envoyer une équipe à Washington pour discuter d'alternatives à une offensive de grande envergure.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la réunion aurait probablement lieu en début de semaine prochaine, mais qu'elle pourrait avoir lieu dès la fin de cette semaine.