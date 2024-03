Opération à Rafah : "Nous le ferons avec votre soutien ou seuls" (Netanyahou à Blinken)

Après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé le message qu'il a exprimé ces derniers jours. "Nous travaillerons volontiers avec les États-Unis pour améliorer la situation humanitaire et évacuer les civils de Rafah, mais Tsahal entrera dans la ville de Rafah", a-t-il déclaré.

"Je lui ai dit que j'appréciais profondément le fait que, pendant plus de cinq mois, nous nous soyons tenus ensemble dans la guerre contre le Hamas", a affirmé M. Netanyahou dans une vidéo. "Je lui ai dit que nous reconnaissions la nécessité d'évacuer la population civile de la zone de guerre et, bien sûr, de répondre aux besoins humanitaires, et que nous y travaillions", a-t-il poursuivi. "Mais je lui ai également dit que nous n'avions aucun moyen de vaincre le Hamas sans aller à Rafah et sans éliminer les derniers bataillons qui s'y trouvent. Et je lui ai dit que j'espérais que nous y parviendrions avec le soutien de l'Amérique, mais que si c'était nécessaire, nous le ferions seuls", a-t-il conclu. Jeudi soir, le secrétaire d'Etat américain avait réitéré son opposition à une offensive militaire d'envergure à Rafah.

Par ailleurs, Antony Blinken a prévenu Israël que s'il ne présentait pas un plan pour le "jour d'après" du Hamas, Israël serait coincé à Gaza pendant des années et verrait sa position internationale sapée et sa sécurité nationale en danger, a rapporté le site d'information Walla. Vous ne comprenez pas cela", aurait déclaré M. Blinken, "et lorsque vous le comprendrez, il sera peut-être trop tard". Selon lui, si la tendance actuelle se poursuit, les seuls résultats possibles sont le maintien du Hamas au pouvoir ou l'anarchie à Gaza.