Opérations américaines au Yémen : près d'un milliard de dollars dépensés

L'offensive militaire américaine contre les rebelles houthis au Yémen approche le milliard de dollars en moins de trois semaines, pour un impact jugé limité sur les capacités du groupe, révèle CNN citant trois sources informées de l'opération.

Lancée le 15 mars, la campagne a déjà utilisé pour plusieurs centaines de millions de dollars de munitions sophistiquées, notamment des missiles de croisière JASSM, des bombes guidées JSOW et des missiles Tomahawk. Des bombardiers B-2 sont également déployés depuis Diego Garcia, et des renforts supplémentaires, dont un porte-avions, plusieurs escadrons de chasseurs et des systèmes de défense aérienne, devraient bientôt rejoindre la zone.

Face à ces dépenses massives, le Pentagone pourrait devoir demander des fonds supplémentaires au Congrès, une requête qui risque d'être rejetée alors que l'opération fait déjà l'objet de critiques bipartisanes. Le vice-président JD Vance lui-même aurait qualifié l'opération d'"erreur" dans une conversation divulguée par The Atlantic.

Malgré l'élimination de plusieurs responsables de niveau intermédiaire et la destruction de sites militaires, les Houthis conservent leur capacité à attaquer les navires en mer Rouge et à abattre des drones américains. Le groupe terroriste a notamment réussi à fortifier ses bunkers et à maintenir des stocks d'armes souterrains. L'intensité des frappes s'est accrue depuis que le commandant du CENTCOM, Erik Kurilla, n'a plus besoin d'approbation de haut niveau pour mener des frappes, conformément au retour des politiques du premier mandat de Trump accordant plus de liberté aux commandants militaires.

Cette opération "24/7" suscite l'inquiétude au sein du Commandement américain pour l'Indo-Pacifique (INDOPACOM), préoccupé par l'utilisation massive d'armes à longue portée qui seraient cruciales en cas de conflit avec la Chine, compromettant potentiellement l'état de préparation militaire américaine dans le Pacifique.