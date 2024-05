Otages : le directeur de la CIA va rencontrer le chef du Mossad en Europe pour tenter de relancer les négociations

Le directeur de la CIA, William Burns, devrait rencontrer le chef du Mossad, David Barnea, en Europe, afin de relancer les négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas.

Le journaliste israélien Barak Ravid a écrit sur X, anciennement Twitter, que des responsables à Washington et à Jérusalem ont confirmé la rencontre.

AP Photo/Susan Walsh

Des responsables qataris et égyptiens pourraient également se joindre à la réunion, ajoute M. Ravid. Le cabinet de guerre israélien a approuvé la reprise des pourparlers indirects avec le Hamas pour la libération des otages tôt ce jeudi matin. Les pourparlers ont tourné autour d'une libération d'otages en échange d'une trêve temporaire et de la libération d'au moins plusieurs centaines de prisonniers de sécurité palestiniens détenus par Israël. La principale pierre d'achoppement a été l'insistance du Hamas à mettre fin à la guerre, une condition qu'Israël a rejetée à plusieurs reprises. On estime que 124 des 252 otages enlevés lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre sont toujours à Gaza, et seuls 90 sont encore "officiellement" en vie.