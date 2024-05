Otages/Trêve à Gaza : Le chef de la CIA estime qu'un accord est encore possible

Le chef de la CIA en visite en Israël a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahou et à d'autres responsables israéliens lors d'entretiens ce mercredi qu'il voyait encore une possibilité pour un accord avec le Hamas, rapporte Channel 12.

La chaîne affirme que William Burns a déclaré à ses hôtes qu'Israël ne devrait pas considérer la "fin de la guerre" comme un "point final", mais plutôt comme une "virgule" - à suivre par un processus qui pourrait encore aboutir à une normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Lors des discussions auxquelles ont participé M. Netanyahou, le ministre de la défense, M. Gallant, le chef du Mossad, M. David Barnea, et le chef du Shin Bet, M. Ronen Bar, Israël a répondu que la proposition du Hamas, reçue lundi soir, "franchit toutes les lignes rouges, dans tous les paramètres, et demeure inacceptable", selon le média. Les Israéliens ont également indiqué à Burns que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, se réjouissait de voir les États-Unis refuser de fournir des armes à Israël et que cette décision compliquait encore davantage les perspectives d'un accord. La chaîne indique que les dirigeants israéliens considèrent que les divergences entre les parties sur un éventuel accord sur les otages sont encore extrêmement importantes, et qu'ils estiment qu'ils doivent se concentrer sur la poursuite de l'opération des forces de défense israéliennes à Rafah. Cependant, le ministre de la guerre Benny Gantz et son collègue du parti de l'Unité nationale et observateur du cabinet de guerre Gadi Eisenkot exigent que le cabinet prenne des "décisions stratégiques" pour l'après-Gaza avant toute extension des opérations de Tsahal à Rafah ou ailleurs dans la bande de Gaza.