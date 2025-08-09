Paix historique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de Trump

Articles recommandés -

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé vendredi à la Maison Blanche un accord de paix parrainé par les États-Unis, mettant fin à plus de trois décennies de rivalité autour du Haut-Karabakh. Le président américain Donald Trump, accompagné d’Ilham Aliyev et de Nikol Pashinyan, a salué « une amitié appelée à durer » après 35 ans de tensions.

L’accord prévoit la reconnaissance mutuelle des frontières, l’établissement de relations diplomatiques et l’ouverture d’un corridor stratégique à travers le Caucase, concédé en développement exclusif aux États-Unis. Cette route, surnommée « Trump Route for International Peace and Prosperity », devrait favoriser le commerce énergétique et renforcer la présence américaine dans une région traditionnellement sous influence russe.

Washington a levé les restrictions sur la coopération militaire avec Bakou et signé des accords bilatéraux sur l’énergie, le commerce et les technologies, dont l’intelligence artificielle. Les deux dirigeants caucasiens ont annoncé leur intention de proposer Trump au prix Nobel de la paix.