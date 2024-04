Paris a interrompu certaines exportations d'armes vers Israël depuis le début de la guerre (média)

La France a suspendu certaines exportations d'armes vers Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas, selon le quotidien français Le Monde.

Paris a cessé d'envoyer des pièces qui pourraient être utilisées pour fabriquer des obus d'artillerie après un examen des exportations de défense vers Israël en octobre 2023, indique le média. En général, la France a cherché à réduire les exportations vers Israël au minimum possible sans "rompre complètement les liens militaires".

La France s'est abstenue lors du vote, le 5 avril, de la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies appelant à un embargo sur les livraisons d'armes à Israël. L'Etat hébreu ne représente que 0,2 % des 27 milliards d'euros du marché français des exportations d'armes. "Avec les Israéliens, explique au Monde une source gouvernementale française, nous nous aidons un peu, nous nous vendons un peu de matériel, nous sommes assez proches d'eux pour savoir ce qu'ils font, mais en même temps nous sommes concurrents, et surtout, il y a une volonté très claire de la France de ne pas aider les opérations menées à Gaza et de prendre le moins de risques possible dans les livraisons d'armes". La marine française a cessé ses escales habituelles à Haïfa, selon le média, et son armée de l'air n'a pas non plus prévu d'exercices conjoints.