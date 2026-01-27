Paris appelle à intensifier la lutte contre la "flotte fantôme" russe

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé mardi, depuis Ankara, à renforcer la lutte contre la « flotte fantôme » utilisée par la Russie pour exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Cette prise de position intervient quelques jours après l’arraisonnement, en Méditerranée, d’un pétrolier soupçonné d’appartenir à ce réseau opaque.

« Nous devons accroître la pression sur l’agresseur russe et ses ressources financières en réduisant ses revenus pétroliers », a déclaré le chef de la diplomatie française dans une déclaration transmise à la presse. Selon lui, cela passe nécessairement par la poursuite de l’action contre cette flotte clandestine, qui représente également « une menace pour la sécurité en mer Noire ».

Cette déclaration a été faite à l’issue d’un entretien avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. La Turquie, membre de l’Otan et acteur clé en mer Noire, occupe une position stratégique sur ce dossier. Elle n’applique pas les sanctions occidentales contre Moscou et voit transiter dans ses eaux des pétroliers sous pavillon de complaisance franchissant les détroits du Bosphore et des Dardanelles pour rejoindre la Méditerranée.

La Marine nationale a arraisonné jeudi un navire suspect en Méditerranée, quatre mois après l’interception, dans l’Atlantique, d’un autre pétrolier lié à ces circuits permettant à Moscou de contourner les sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Ces opérations illustrent la volonté française de renforcer le contrôle maritime.

Fin 2025, deux pétroliers appartenant à cette flotte fantôme ont été attaqués par des drones navals ukrainiens dans la zone économique exclusive turque en mer Noire, provoquant l’inquiétude d’Ankara. En septembre, le président américain Donald Trump avait déjà exhorté Recep Tayyip Erdogan à cesser les importations de pétrole et de gaz russes.