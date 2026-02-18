Paris et Alger relancent une coopération sécuritaire "de très haut niveau"

La France et l’Algérie ont décidé de relancer une coopération sécuritaire « de très haut niveau », à l’issue de la visite à Alger du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre français a affiché la volonté commune de « reprendre des relations de sécurité normales » et de les densifier, notamment en matière policière, judiciaire et de renseignement.

Cette visite, envisagée depuis plusieurs mois, intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Paris et Alger, la relation bilatérale étant fragilisée depuis l’été 2024. Autour du chef de l’État algérien figuraient plusieurs hauts responsables sécuritaires, tandis que la directrice de la sécurité intérieure française, Céline Berthon, participait également aux réunions de travail.

Lors d’une brève déclaration, Laurent Nuñez a indiqué avoir œuvré avec ses homologues algériens à « réenclencher un dispositif de coopération » structuré et opérationnel. Les discussions ont porté sur la lutte antiterroriste, un domaine stratégique alors que l’Algérie partage des frontières avec plusieurs pays du Sahel confrontés à l’instabilité sécuritaire.

D’autres dossiers sensibles ont été abordés, notamment le trafic de stupéfiants et la question des réadmissions de ressortissants algériens en situation irrégulière en France, un point de friction majeur ces derniers mois. Le cas du journaliste français Christophe Gleizes, condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », a également été évoqué.

Sans annonce spectaculaire, cette séquence marque néanmoins une tentative de décrispation entre les deux capitales, avec pour objectif affiché de rétablir un dialogue structuré sur les enjeux de sécurité communs.