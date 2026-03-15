"Pas très intelligent " : ce qu'Ali Khamenei pensait vraiment de son fils Mojtaba

Un rapport du renseignement américain récemment partagé avec le président Donald Trump et un cercle restreint de responsables révèle que l’ancien guide suprême iranien Ali Khamenei exprimait de sérieuses réserves quant à la capacité de son fils, Mojtaba Khamenei, à lui succéder à la tête du pays. Selon des informations rapportées par CBS News, Ali Khamenei aurait estimé que son fils n’était "ni particulièrement brillant ni très intelligent" et doutait qu’il soit apte à exercer la plus haute fonction de la République islamique.

D’après ce rapport, l’ancien dirigeant iranien s’inquiétait également de certains aspects de la vie personnelle de Mojtaba Khamenei, qu’il jugeait problématiques. Malgré ces réserves, Mojtaba, âgé de 56 ans, a été désigné le week-end dernier par le conseil religieux iranien pour devenir le troisième guide suprême du pays.

Cette succession marque une ironie historique pour la République islamique. La révolution de 1979 avait renversé la monarchie héréditaire du Shah, mais le pouvoir iranien semble aujourd’hui évoluer vers une transmission dynastique, passant du père au fils.

Selon des responsables américains, dont le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le vice-président JD Vance, Mojtaba Khamenei aurait également été blessé et possiblement défiguré lors des premières frappes visant l’entourage de son père. Dans des discussions privées, Donald Trump aurait exprimé des doutes sur la capacité du nouveau dirigeant à exercer un pouvoir réel, suggérant que l’Iran pourrait en pratique être dirigé par le Corps des gardiens de la révolution islamique.

La Maison Blanche estime en effet que les Gardiens de la révolution jouent désormais un rôle central dans la prise de décision en Iran, ce qui pourrait marquer un déplacement du pouvoir loin de l’autorité religieuse traditionnelle.

Dans ses déclarations publiques, Donald Trump a adopté un ton particulièrement critique à l’égard du nouveau guide suprême, le décrivant comme une figure "inacceptable" et affirmant qu’il n’était "pas quelqu’un que son propre père souhaitait voir au pouvoir".

Dans le cadre de la stratégie américaine visant à accroître la pression sur Téhéran, Washington a également annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de localiser Mojtaba Khamenei et neuf autres hauts responsables iraniens, soulignant l’objectif affiché par l’administration américaine d’affaiblir, voire de provoquer l’effondrement du régime iranien.