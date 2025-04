Passe d'armes entre Israël et l'ONU sur l'aide humanitaire à Gaza

Une passe d'armes s'est déroulée sur les réseaux sociaux entre António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, et Oren Marmorstein, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, concernant l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.

Le Secrétaire général de l'ONU a d'abord affirmé que "plus d'un mois s'est écoulé sans une goutte d'aide à Gaza", appelant à "mettre fin à la déshumanisation" et à "assurer l'aide vitale".

En réponse, le diplomate israélien a vivement contesté ces propos, accusant Guterres de "diffamation" et de déformer la réalité. "Il n'y a pas de pénurie d'aide humanitaire dans la bande de Gaza", a-t-il affirmé, précisant que "plus de 25 000 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza pendant les 42 jours de cessez-le-feu".

Marmorstein a également reproché au Secrétaire général de ne pas mentionner la responsabilité du Hamas. "Le Hamas a utilisé cette aide pour reconstruire sa machine de guerre", a-t-il souligné, déplorant l'absence de toute référence à "l'impératif pour le Hamas de quitter Gaza".

Le porte-parole israélien a conclu en opposant l'attitude des Gazaouis à celle du Secrétaire général : "Le peuple de Gaza est plus courageux que vous — ils appellent, haut et fort, le Hamas à partir et à cesser de les maltraiter."

Cet échange illustre les divergences profondes concernant l'évaluation de la situation humanitaire à Gaza et l'attribution des responsabilités dans ce conflit.