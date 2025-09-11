Passe d'armes entre le Qatar et Israël : Doha dénonce "des propos irresponsables et islamophobes" de Netanyahou

Articles recommandés -

Le Qatar a vivement réagi aux déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a menacé d'agir contre tout pays abritant des "terroristes" suite à la tentative d'élimination par Tsahal de hauts responsables du Hamas sur le sol qatari.

Dans un communiqué officiel, le ministère qatari des Affaires étrangères a dénoncé les "déclarations irresponsables" de Netanyahou concernant la présence du bureau du Hamas au Qatar. "Les déclarations de Netanyahou constituent une tentative honteuse de justifier cette attaque lâche sur le sol qatari", ont écrit les autorités qataries.

Le Premier ministre israélien avait déclaré : "Qatar et tous les pays qui accueillent des terroristes : traduisez-les en justice, sinon nous agirons à votre place", établissant un parallèle entre les attentats du 11 septembre 2001 et l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Le Qatar a défendu sa position en rappelant que la présence du Hamas sur son territoire s'inscrit dans le cadre d'efforts de médiation demandés par les États-Unis et Israël eux-mêmes. "Ce bureau a joué un rôle central dans le succès de nombreux échanges de prisonniers et de la trêve", ont souligné les autorités qataries.

Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahman al-Thani est allé plus loin lors d'une interview à CNN, déclarant que son pays "reconsidérait son rôle de médiateur". "Netanyahou mène le Moyen-Orient vers le chaos", a-t-il affirmé.

Mardi, Israël a tenté de cibler des responsables du Hamas au Qatar, notamment Khalil al-Haya et Khaled Meshaal. Les résultats de cette opération n'ont pas été confirmés, et des informations contradictoires circulent dans le monde arabe.

Selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump aurait exprimé de "fortes réserves" à Netanyahou lors d'une conversation "orageuse", s'inquiétant des "implications régionales et internationales" de cette action.

Le Qatar a appelé la communauté internationale à condamner le discours "incendiaire et islamophobe" de Netanyahou. Les autorités qataries ont également fait référence aux poursuites judiciaires internationales visant le Premier ministre israélien et à son "isolement croissant sur la scène internationale".

La veille, Doha avait affirmé que les frappes israéliennes avaient définitivement compromis la libération des otages et menacé de renoncer à son rôle de médiateur dans les négociations.