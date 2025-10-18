Pegasus : l’israélien NSO condamné à verser 4 millions de dollars à Meta au lieu de 168

La société israélienne NSO Group, à l’origine du logiciel espion Pegasus, a vu sa condamnation ramenée de 168 millions à 4 millions de dollars, selon une décision rendue vendredi par une cour d’appel de San Francisco.

En mai, un jury californien avait condamné NSO à verser 444 719 $ de réparations et 167,25 millions de dommages punitifs à Meta, maison mère de WhatsApp, pour le piratage de 1 400 téléphones entre 2018 et 2019. Mais la juge d’appel a estimé que la loi américaine imposait un plafond légal de 4 millions $. Elle a toutefois maintenu une injonction permanente interdisant à NSO de cibler à nouveau les utilisateurs de WhatsApp.

Le procès, entamé il y a six ans, a été contesté jusqu’à la Cour suprême par NSO, qui a depuis été rachetée par des investisseurs américains tout en restant supervisée par le ministère israélien de la Défense. Meta accusait NSO d’avoir permis à un de ses clients étatiques d’installer Pegasus pour espionner des conversations et données privées. Le Wall Street Journal avait révélé que ces intrusions visaient des suspects liés à l’État islamique, dans le cadre d’une enquête européenne.

Selon NSO, sa technologie « aide à prévenir crimes et terrorisme » et serait utilisée « de manière responsable » par les gouvernements autorisés.

Mais l’entreprise reste entachée de polémiques : depuis 2021, plusieurs enquêtes ont montré que Pegasus aurait servi à surveiller journalistes, militants et opposants dans le monde.