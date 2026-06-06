Pete Hegseth alerte sur l’immigration en Europe

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a profité des commémorations du Débarquement en Normandie pour adresser un message appuyé aux alliés européens. Lors d’un discours prononcé au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, il a appelé les pays européens à renforcer davantage leur défense tout en mettant en garde contre ce qu’il considère comme des menaces pesant sur la civilisation occidentale.

Devant les 9.387 tombes de soldats américains tombés lors de la bataille de Normandie, Pete Hegseth a salué l’esprit de sacrifice des Alliés de 1944. « Les hommes enterrés ici ont combattu au sein d’une alliance guerrière où chaque partenaire a apporté la mesure de son industrie, de son courage et de son sacrifice », a-t-il déclaré.

Le chef du Pentagone a insisté sur la nécessité d’un engagement accru des partenaires européens. « L’Amérique doit montrer la voie, et nous le ferons, mais nos alliés doivent être avec nous, épaule contre épaule », a-t-il affirmé, dénonçant au passage les « slogans creux », les « sommets fastueux » et les « communiqués » sans effets concrets.

Pete Hegseth a également réaffirmé que « la paix n’est garantie que par la force », reprenant l’un des thèmes centraux de l’administration Trump en matière de sécurité internationale.

Mais c’est surtout sa référence à l’immigration qui a retenu l’attention. Établissant un parallèle avec le Débarquement allié de 1944, il a déclaré que « différentes plages européennes sont prises d’assaut par diverses idéologies dangereuses ». Citant notamment l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Bulgarie, il a évoqué l’arrivée de migrants par voie maritime et s’est interrogé : « Les capitales européennes agiront-elles contre cette invasion ou est-il déjà trop tard ? »