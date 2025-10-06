Pétrole contre infrastructures : comment la Chine contourne les sanctions américaines pour aider l’Iran

Le Wall Street Journal révèle un mécanisme sophistiqué par lequel la Chine parvient à acheter du pétrole iranien malgré les sanctions américaines, en le troquant contre des travaux d’infrastructure réalisés en Iran par des entreprises chinoises soutenues par l’État.

Selon plusieurs sources citées par le quotidien américain, le schéma fonctionne en dehors du système bancaire international : le pétrole iranien est livré à la Chine et, en contrepartie, des sociétés chinoises financent et construisent des projets sur le sol iranien. Le règlement effectif des transactions transite par un montage de financement et d’assurance d’État.

D’après ces mêmes sources, jusqu’à 8,4 milliards de dollars auraient transité l’an dernier via ce « tuyau » financier pour payer des chantiers chinois en Iran. Les autorités occidentales estiment par ailleurs qu’environ 90 % des exportations pétrolières iraniennes ont pris la direction de la Chine, pour une valeur globale proche de 43 milliards de dollars l’an dernier (estimation de l’EIA).

Le montage reposerait principalement sur deux acteurs : la grande compagnie d’assurance étatique chinoise spécialisée dans le crédit à l’exportation (Sinosure) et un véhicule de financement chinois décrit comme si secret qu’il n’apparaît dans aucune liste publique. Ce dernier reçoit des dépôts réguliers de la part d’acheteurs chinois, puis reverse les fonds aux entrepreneurs chargés des infrastructures, tandis que Sinosure assure la couverture des projets.

Le WSJ conclut que ce dispositif a fourni une bouée de sauvetage essentielle à une économie iranienne étranglée par les sanctions, soulevant de nouvelles questions sur l’efficacité des régimes de pression financiers internationaux.