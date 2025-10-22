Pied de nez à la France et au Royaume-Uni : l'immense succès du pavillon israélien au salon ADEX 2025 à Séoul

Alors que la France et le Royaume-Uni ont récemment interdit ou restreint la participation israélienne à leurs salons de défense, Israël marque sa présence avec éclat au salon ADEX 2025 à Séoul, l’un des plus grands événements de l’industrie de la défense en Asie-Pacifique.

Le pavillon israélien, organisé sous l’égide du ministère israélien de la Défense, présente un éventail de technologies de pointe : systèmes de défense aérienne, solutions électro-optiques et innovations aérospatiales développées par les principaux acteurs du secteur israélien. Parmi eux figurent Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems, SDC et Ophir Optronics.

Cette démonstration de force intervient après qu'en juin dernier, la France ait interdit à Israël d’exposer au Salon du Bourget, allant jusqu’à faire couvrir le pavillon israélien d’une bâche noire. Plus récemment, le gouvernement britannique a limité la participation officielle d’Israël à l’exposition DSEI 2025 à Londres, refusant l’installation d’un pavillon étatique.

En contraste, la participation d’Israël à ADEX 2025 rencontre un vif intérêt auprès de nombreuses délégations asiatiques. Les systèmes de défense comme le missile Barak, le système antimissile Arrow, le Dôme de fer (Iron Dome) ou encore les nouveaux systèmes laser en phase finale de tests opérationnels attirent l’attention de plusieurs pays de la région.

Le général de brigade (rés.) Yair Koles, directeur de la Division des exportations de défense (CIVET) au ministère de la Défense, a souligné l’importance stratégique de l’événement : « La participation israélienne au salon ADEX 2025 renforce notre position comme leader mondial dans les technologies de défense avancées. La Corée du Sud représente un marché stratégique majeur, avec un fort potentiel de coopération technologique et commerciale. »