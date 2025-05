Pierre Besnainou nommé Vice-Président du Congrès Juif Mondial : “Faire entendre la voix des Juifs d’Europe”

Ronald Lauder, président du Congrès Juif Mondial (CJM), a récemment officialisé la nomination de Pierre Besnainou au poste de Vice-Président et membre du comité exécutif de l’organisation. Figure incontournable du judaïsme européen, ancien président du Congrès Juif Européen et du Fonds Social Juif Unifié (FSJU), Pierre Besnainou voit dans cette nomination un signe fort.

"Cette désignation n’est pas qu’un honneur personnel. C’est un message politique important de Ronald Lauder envers qui je suis reconnaissant : il y a une volonté claire que les Européens prennent une part active dans les grands combats du peuple juif à l’échelle mondiale", a confié Pierre Besnainou lors d'une interview accordée à i24NEWS, mercredi.

Une priorité assumée : défendre Israël sur la scène internationale

Pierre Besnainou ne cache pas ses préoccupations quant à l’évolution du regard porté sur Israël dans les institutions internationales et notamment européennes. "Israël est aujourd’hui injustement mis au ban des nations. Ce n’est plus une simple critique politique ; on observe une délégitimation profonde, parfois nourrie par des campagnes de désinformation".

Son objectif est de faire entendre une voix forte, à la fois lucide et engagée, au sein de l’Union européenne. Il affirme vouloir œuvrer à une meilleure compréhension de la réalité israélienne auprès des responsables politiques européens, en s’appuyant sur le réseau diplomatique du CJM. "L’Europe a un rôle à jouer pour rétablir une certaine objectivité dans son rapport à Israël. Le Congrès Juif Mondial peut et doit y contribuer".

Pierre Besnainou/WJC

L’urgence de lutter contre un “tsunami antisémite”

L’autre priorité qu’il entend porter est la lutte contre l’antisémitisme, dont il déplore la recrudescence alarmante, en particulier depuis le 7 octobre 2023. "Nous assistons à un véritable tsunami d’actes antisémites. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des vagues de haine, souvent tolérées voire justifiées sous couvert de positions politiques".

Pierre Besnainou s’engage à travailler avec les communautés juives de chaque pays européen pour renforcer les systèmes d’alerte, de protection, et d’éducation. Il insiste sur l’importance de maintenir une pression politique constante sur les gouvernements afin qu’ils ne cèdent pas à l’indifférence. "Il y a un combat à mener pour que les démocraties européennes prennent la pleine mesure de la gravité de la situation. Il ne s’agit pas seulement de protéger les Juifs, mais de défendre les valeurs fondamentales de nos sociétés".

Une continuité d’engagements

La nomination de Pierre Besnainou s’inscrit dans une continuité logique de son parcours engagé. Dans les années 2000, il avait déjà occupé des fonctions stratégiques, notamment dans la lutte contre le programme nucléaire iranien. "À l’époque, nous avons été parmi les premiers à alerter sur le danger que représentait Ahmadinejad (ancien président iranien, ndlr). Nous avons mobilisé les instances européennes et participé à la pression internationale qui a conduit aux premières sanctions".

Il rappelle aussi sa participation à une commission initiée par l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, visant à réfléchir à la refondation du lien entre Israël et la diaspora. Une démarche qu’il considère toujours d’actualité. "Le lien entre Israël et la diaspora juive est parfois mis à mal par des désaccords politiques. Mais il reste fondamental. Il faut travailler à une relation apaisée, franche, et respectueuse".

Une vision universaliste, ancrée dans une expérience de terrain

S’il reconnaît la complexité des dossiers, Pierre Besnainou se dit confiant quant à l’impact du CJM. "Le Congrès Juif Mondial est une organisation dotée d’une influence diplomatique réelle. Il agit dans l’ombre, mais efficacement. Nous avons un rôle unique à jouer dans la défense des Juifs partout dans le monde". Et d’ajouter : "Mon engagement reste le même depuis toujours : être utile. Être un relais. Faire en sorte que la voix des Juifs d’Europe ne soit ni marginalisée, ni oubliée".