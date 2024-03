Plainte de Pretoria : une députée sud-africaine présente ses excuses à Israël

La députée sud-africaine Marie Sokers, actuellement en visite en Israël avec une délégation, s'est adressée au président du Parlement israélien Amir Ohana lors d'une réunion organisée par l'organisme de défense "Diploact". Au nom du peuple sud-africain, elle a présenté ses excuses à Israël pour les mesures prises par son gouvernement qui a poursuivi l'Etat hébreu devant la Cour internationale de Justice. Elle a souligné que ces opinions et actions ne reflètent pas celles du peuple sud-africain.

"La communauté chrétienne, qui est la plus grande d'Afrique du Sud, vous soutient et se tient à vos côtés. Vous avez de nombreux amis dans notre pays", a-t-elle poursuivi. Amir Ohana, a répondu que "traduire Israël en justice à La Haye est en effet un acte grave". "Nous vous remercions pour cette précision importante et apprécions votre position. Ayant visité l'Afrique du Sud il y a quelques années, je peux témoigner que nous y avons également de merveilleux amis et une communauté juive qui soutient grandement l'État d'Israël", a-t-il affirmé.

"Nous n'arrêterons pas notre lutte pour détruire les capacités du Hamas, la vie de nos habitants en dépend", a ajouté M. Ohana. "Cette guerre n'est pas locale mais une lutte entre le monde libre, dont Israël est le représentant dans cette région, et le fondamentalisme". Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a déclaré lors d'une conférence de soutien aux Palestiniens que les citoyens sud-africains qui servent dans l'armée israélienne seront arrêtés par les autorités.