Plan de relocalisation des Gazaouis : la Maison Blanche défie le front uni jordano-égyptien

Les désaccords entre les États-Unis et leurs alliés arabes s'intensifient après la rencontre controversée entre le président Trump et le roi Abdallah II de Jordanie. Une source jordanienne a révélé mercredi que le royaume avait tenté, sans succès, d'éviter toute déclaration à la presse lors de la rencontre à la Maison Blanche, conscient de la sensibilité du sujet. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé les divergences tout en maintenant la position américaine : "Le roi préférerait que les Palestiniens restent sur place avec des terres supplémentaires pour de nouveaux développements. Le président estime qu'il serait bien meilleur et plus grandiose que ces Palestiniens puissent être déplacés vers des zones plus sûres."

Les répercussions de cette rencontre se font déjà sentir : l'Égypte a reporté sine die la visite prévue du président Al-Sissi à Washington. Selon une source égyptienne, "non seulement l'Égypte s'oppose au plan d'expulsion des Palestiniens de Gaza, mais elle refuse même que ce sujet soit à l'ordre du jour des discussions."

Malgré ces tensions, Leavitt a qualifié la rencontre de "merveilleuse", soulignant que Trump reste "pleinement engagé pour la paix au Moyen-Orient" et qu'il "ne dérogera pas" à son plan. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Al-Safadi, a également tenté d'apaiser la situation en déclarant que la rencontre était "positive et très chaleureuse".

Les pays arabes préparent une contre-proposition, selon la source égyptienne : "Nous présenterons un plan détaillé commun concernant la bande de Gaza, incluant sa reconstruction sans nécessité de déplacer la population. Nous pensons que notre plan modifiera celui de Trump."

Sur X, le roi Abdallah II a réaffirmé la position arabe unifiée : "La reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens et la résolution de la situation humanitaire désastreuse devraient être la priorité pour tous."