Plan pour Gaza : les Etats-Unis présentent leur projet de résolution au Conseil de sécurité sans en avertir Israël

Les États-Unis ont convoqué mercredi une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies et soumis un projet de résolution concernant le déploiement d'une Force internationale de stabilisation (FIS) à Gaza après la guerre. Une initiative qui a pris Jérusalem de court.

L'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Michael Waltz, a convié à cette réunion les membres du Conseil de sécurité ainsi que l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis, dans le but de « manifester le soutien régional à la résolution ».

Selon un haut responsable du Conseil national de sécurité israélien, Israël, qui n'avait pas été informé au préalable de ce projet de résolution, n'a toujours pas examiné le document.

« Nous n'avons pas reçu le document. Les journalistes disposent de plus d'informations que nous, cela n'a aucun sens », a déclaré une source gouvernementale israélienne, exprimant sa frustration face à cette situation.

Le projet de résolution prévoit le déploiement d'une force internationale qui opérerait dans la bande de Gaza pendant au moins deux ans. Ses missions principales comprendraient la démilitarisation de la bande de Gaza, la création et la formation d'une nouvelle force de police palestinienne, ainsi que la coordination étroite avec Israël et l'Égypte sous un commandement unifié.

Sur le plan civil, la proposition prévoit la mise en place d'un comité technocratique palestinien apolitique chargé de gérer les services publics dans la bande de Gaza. Ce gouvernement local sans mandat partisan serait destiné à remplacer le Hamas comme autorité dirigeante.

Tous ces mécanismes, qu'ils soient civils ou sécuritaires, fonctionneraient jusqu'au 31 décembre 2027, avec possibilité de prolongation en coordination avec Israël et l'Égypte.

La mission américaine auprès de l'ONU a souligné la détermination de l'administration Trump : « Sous la direction résolue du président Trump, les États-Unis obtiendront des résultats concrets à l'ONU, et non de vaines paroles. Les parties ont saisi cette occasion historique pour mettre un terme définitif à des décennies d'effusion de sang et concrétiser la vision du président d'une paix durable au Moyen-Orient. »