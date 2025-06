Plus de 200 députés européens demandent à Israël de sécuriser la flottille de Rima Hassan et Greta Thunberg

Plus de 200 députés de plusieurs pays d'Europe se sont unis dans une lettre ouverte pour demander aux autorités israéliennes de "garantir la sécurité de toutes les personnes à bord du navire humanitaire Madleen, de permettre un passage sûr et sans entrave vers Gaza, et d'autoriser l'entrée immédiate de sa cargaison humanitaire".

Cette lettre a été relayée samedi par l'eurodéputée française Rima Hassan, qui fait partie des 12 humanitaires et militants à bord du navire de la "Freedom Flotilla", accompagnée notamment de l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg.

"Le Madleen transporte des médicaments, de la nourriture et des produits pour bébés vers Gaza, où l'aide humanitaire est bloquée depuis le 2 mars. Selon la lettre, plus de 90% de la population gazaouie connaît la famine".

La lettre interpelle les gouvernements de neuf pays (France, Suède, Allemagne, Espagne, Brésil, Turquie, Pays-Bas, Grèce, Égypte) pour "exiger un passage sécurisé du navire et le respect du droit international par Israël."

La lettre rappelle que de précédents navires ont été "attaqués par Israël causant des morts, des blessés ou la destruction du bateau". Dix experts de l'ONU ont appelé le 2 juin à garantir un passage sûr. L'ensemble des députés LFI soutiennent cette initiative. La campagne a recueilli plus de 74 000 interpellations.

Tsahal avait précédemment averti que tout navire tentant d'atteindre Gaza sans coordination serait intercepté.