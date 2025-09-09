Plus de 500 experts exigent le retrait de l’accusation de "génocide" contre Israël

Articles recommandés -

Une lettre signée par 537 experts internationaux a été finalisée ce mardi, demandant à l’Association internationale des chercheurs sur les génocides (International Association of Genocide Scholars, IAGS) de retirer sa récente accusation de génocide visant Israël.

Parmi les signataires figurent des spécialistes du droit, de l’antisémitisme, de l’histoire, de la Shoah et des génocides, ainsi que d’anciens procureurs et responsables gouvernementaux. On y retrouve notamment Eli Rosenbaum, ex-procureur du Département américain de la Justice spécialisé dans les crimes de guerre, Jeffrey Mausner, ancien procureur des crimes nazis aux États-Unis, Bruce Einhorn, ancien juge fédéral américain, Irwin Cotler, ex-ministre canadien de la Justice, ainsi que l’avocat de renom Alan Dershowitz.

L’IAGS, qui compte environ 500 membres, avait adopté la résolution accusant Israël avec seulement 129 votes, dont une majorité en faveur. L’association fonctionne selon une politique « portes ouvertes », sans critères d’adhésion, et n’a pas publié la liste des votants. Les signataires de la lettre ont, au contraire, choisi de rendre publics leurs noms et affiliations. Ils proviennent notamment d’universités américaines, du Musée de la Shoah de Floride du Sud (Holocaust Museum of South Florida) et du Mémorial de la Shoah du Vermont (Vermont Holocaust Memorial). Cette initiative a été largement coordonnée par le Réseau pour l’engagement académique (Academic Engagement Network), une organisation juive de plaidoyer pour les enseignants et chercheurs universitaires, qui dénonce une accusation « infondée et dangereuse » et appelle à une rétractation immédiate pour préserver la crédibilité des études sur les génocides.