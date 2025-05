"Plus de 51 000 morts" : Poutine dénonce une "catastrophe humanitaire" à Gaza lors de sa rencontre avec Abbas

Lors d'une rencontre officielle avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa "préoccupation" et son "empathie" face aux "événements tragiques" qui se déroulent dans la zone de conflit israélo-palestinienne, évoquant un bilan humain particulièrement lourd.

"Nous suivons avec inquiétude et empathie les événements tragiques dans la zone du conflit israélo-palestinien, qui ont coûté la vie à plus de 51 000 personnes", a déclaré le chef d'État russe, soulignant également que "les tensions s'intensifient aussi en Cisjordanie" et que "la bande de Gaza connaît une catastrophe humanitaire au sens propre du terme."

Réaffirmant les liens historiques entre Moscou et Ramallah, Poutine a rappelé que "la Russie accorde traditionnellement une attention particulière aux relations avec la Palestine" et que "nos peuples sont liés par de solides liens d'amitié." Il a souligné l'aide humanitaire russe : "En tant qu'ami du peuple palestinien, la Russie tente de fournir une assistance régulière : l'année dernière, nous avons transféré plus de 800 tonnes de cargaison aux personnes dans le besoin, notamment de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité." Sur le plan diplomatique, le président russe a réitéré la position traditionnelle de Moscou en faveur d'une solution à deux États : "Nous avons toujours été convaincus qu'une paix durable dans la région ne peut être atteinte que sur une base juridique internationale généralement reconnue, qui présuppose la création de deux États pour deux peuples." Poutine a également critiqué l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, déplorant "les décisions d'interdire même le soutien humanitaire, l'approvisionnement en biens essentiels et en électricité de la bande de Gaza", qu'il juge "particulièrement préoccupantes". Il a exprimé ses regrets concernant l'échec de l'accord de cessez-le-feu conclu en début d'année.

Cette rencontre entre Poutine et Abbas intervient dans un contexte où la Russie cherche à renforcer son influence au Moyen-Orient, tout en se positionnant comme un acteur diplomatique incontournable dans la résolution du conflit israélo-palestinien, à un moment où les États-Unis tentent de relancer les négociations pour un cessez-le-feu durable à Gaza.

Les deux dirigeants ont également évoqué le renforcement des relations bilatérales, dans la continuité de la réunion de la commission intergouvernementale russo-palestinienne tenue à Moscou en décembre dernier, qui avait défini les orientations de leur future coopération.