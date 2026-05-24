Plusieurs pays musulmans dénoncent l’ouverture prévue d’une ambassade du Somaliland à Jérusalem

Les ministres des Affaires étrangères de plus d’une dizaine de pays à majorité musulmane ont condamné dimanche la décision du Somaliland d’ouvrir une ambassade à Jérusalem, qualifiant cette initiative de «violation flagrante du droit international».

Dans une déclaration commune, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, la Jordanie, la Turquie, le Pakistan, l’Indonésie, Djibouti, la Somalie, Oman, le Soudan, le Yémen, le Liban, la Mauritanie ainsi que l’Autorité palestinienne ont dénoncé «avec la plus grande fermeté» ce qu’ils décrivent comme «une prétendue ambassade» dans «la ville occupée de Jérusalem».

Les signataires accusent le Somaliland d’avoir franchi une étape «illégale et rejetée», estimant qu’elle contrevient aux résolutions internationales sur le statut de Jérusalem.

Le Somaliland, territoire séparé de la Somalie depuis 1991 mais non reconnu par la majorité de la communauté internationale, avait été officiellement reconnu par Israël en décembre dernier. Israël était alors devenu le premier pays au monde à reconnaître cette entité comme un État indépendant.

La semaine dernière, les autorités du Somaliland avaient annoncé leur intention d’ouvrir une ambassade à Jérusalem, ce qui ferait du territoire le huitième acteur diplomatique à installer officiellement une représentation dans la ville.

La question du statut de Jérusalem demeure l’un des dossiers les plus sensibles du conflit israélo-palestinien. La majorité des pays maintiennent leurs ambassades à Tel-Aviv, considérant que le statut final de la ville doit être déterminé dans le cadre de négociations entre Israéliens et Palestiniens.

Israël considère l’ensemble de Jérusalem comme sa capitale indivisible depuis l’annexion de la partie orientale de la ville en 1980, une décision qui n’est pas reconnue par une grande partie de la communauté internationale.