Pour Amal Clooney, "il existe des motifs raisonnables de penser que Netanyahou est coupable de crimes contre l'humanité"

Après qu'il a été révélé que l'avocate internationale Amal Clooney a participé au panel qui a décidé de conseiller au procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, la poursuite de Benjamin Netanyahou pour crime de guerre et crime contre l'humanité, l'intéressée a publié une déclaration sans équivoque : "Malgré nos origines personnelles diverses, nos conclusions juridiques sont unanimes (...) Nous concluons qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh, ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris des prises d'otages, des meurtres et des crimes de violence sexuelle.

Nous concluons à l'unanimité qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment en utilisant la famine comme méthode de guerre, ainsi que des meurtres, des persécutions et des actes d'extermination", y affirme t-elle, mettant au même plan le dirigeant israélien et le leader du Hamas dans une rhétorique vivement dénoncée sur la scène internationale, y compris par le président Biden.

"J'ai siégé à ce panel parce que je crois en l'état de droit et en la nécessité de protéger la vie des civils", poursuit Amal Clooney. "Les lois protégeant les civils en temps de guerre ont été élaborées il y a plus de 100 ans et s'appliquent dans tous les pays du monde, quelles que soient les raisons du conflit. En tant qu'avocate des droits de l'homme, je n'accepterai jamais que la vie d'un enfant ait moins de valeur que celle d'un autre. Je n'accepte pas que quelque conflit échappe à l'emprise de la loi, ni que tout criminel puisse être au-dessus des lois. Je soutiens donc la démarche historique entreprise par le procureur de la Cour pénale internationale pour rendre justice aux victimes des atrocités commises en Israël et en Palestine."

Alberto Pezzali/Invision/AP

Amal Clooney est une avocate de renommée mondiale spécialisée dans les droits de l'homme qui a travaillé sur un certain nombre de conflits mondiaux graves. Elle est mariée à l'acteur George Clooney depuis 2014. Elle "a représenté des victimes de l'EI dans les trois seuls procès au monde dans lesquels des membres du groupe terroriste ont été reconnus coupables de génocide et dans cinq autres procès dans lesquels des membres de l'EI ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité", selon son profil de conseillère spéciale sur le site web de la CPI.