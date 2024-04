Pour la secrétaire générale d'Amnesty, le niveau de violation de l'ordre international observé est "sans précédent"

"Le mépris flagrant d'Israël pour le droit international est aggravé par l'incapacité de ses alliés à mettre fin à l'indescriptible effusion de sang civil infligée à Gaza", a averti Amnesty International mercredi lors de la publication de son rapport annuel. Le rapport a souligné les échecs des États-Unis à dénoncer les violations des droits commises par Israël et son "utilisation du droit de veto pour paralyser le Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution de cessez-le-feu à Gaza", ainsi que "l'agression continue de la Russie en Ukraine". Il a également souligné l'armement par la Chine des forces militaires au Myanmar et la manière dont Pékin s'est protégé de tout examen sur son traitement de la minorité ouïghoure.

"Nous avons ici trois très grands pays, des superpuissances à bien des égards, siégeant au Conseil de sécurité qui ont vidé le Conseil de sécurité de son potentiel et qui ont vidé le droit international de sa capacité à protéger les gens", a déclaré à l'Associated Press à Londres la Secrétaire générale d'Amnesty international Agnès Callamard.

Le rapport, qui détaille l'évaluation d'Amnesty sur les droits humains dans 155 pays, a souligné un contrecoup croissant contre les droits des femmes et l'égalité des sexes en 2023. Il a cité la brutale répression des manifestations de femmes en Iran, les décrets des talibans "visant à effacer les femmes de la vie publique" en Afghanistan, et les restrictions légales sur l'avortement aux États-Unis et en Pologne, entre autres.

L'organisation de défense des droits a également mis en garde contre la menace des nouvelles technologies si elles ne sont pas contrôlées, affirmant que "les progrès rapides de l'intelligence artificielle et des outils de surveillance de masse pourraient être déployés pour attiser les conflits".