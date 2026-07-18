Pourquoi la Tchéquie est devenue le plus solide allié d’Israël en Europe

Alors que plusieurs capitales européennes multiplient les critiques contre Israël et évoquent de nouvelles sanctions, la Tchéquie fait figure d’exception. Dans un entretien accordé à Channel 12, le ministre tchèque des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Petr Macinka réaffirme le soutien sans ambiguïté de Prague à l’État hébreu, allant jusqu’à promettre de bloquer seule toute nouvelle sanction européenne si nécessaire.

Le ministre affirme qu'Israël est confronté à une menace existentielle permanente, entouré d’organisations terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah. Il juge « insensé » de comparer la situation israélienne à celle d’autres pays et estime que les sanctions ne constituent pas une réponse adaptée à l’encontre d’« un partenaire démocratique ».

Le chef de la diplomatie tchèque n’hésite pas à s’en prendre à certains gouvernements européens, affirmant que « certains pays sont plus ou moins islamistes ». Il dénonce également la montée d’une pensée « progressiste et politiquement correcte » qui, selon lui, influence la politique étrangère de plusieurs États européens au détriment des intérêts stratégiques du continent.

Bien qu’il ait qualifié le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de personnalité « horrible et insupportable », Petr Macinka s’est opposé aux sanctions européennes contre lui et contre Betsalel Smotrich. À ses yeux, sanctionner des responsables politiques israéliens reviendrait à interférer dans la vie démocratique israélienne et risquerait de renforcer leur position politique.

Prague revendique désormais une diplomatie fondée sur les intérêts nationaux plutôt que sur ce qu’elle qualifie de « moralisme ». Le ministre considère Israël comme « le partenaire le plus important de la Tchéquie au Moyen-Orient » et souhaite approfondir la coopération économique, technologique et sécuritaire entre les deux pays.

Enfin, Petr Macinka réaffirme son ambition de transférer l’ambassade tchèque de Tel-Aviv à Jérusalem, reconnaissant qu’un tel projet est complexe mais espérant pouvoir le concrétiser au cours du mandat de l’actuel gouvernement. Cette orientation confirme le repositionnement de Prague parmi les plus fidèles soutiens d’Israël au sein de l'Union européenne.