Poutine annonce le test réussi d’un missile de croisière nucléaire capable de déjouer les défenses occidentales

La Russie a testé avec succès un nouveau missile de croisière à propulsion et capacité nucléaire, le Burevestnik, a annoncé le président Vladimir Poutine, affirmant que l’arme est désormais proche d’être intégrée à l’arsenal de l’armée russe.

Le missile, baptisé « oiseau tempête » en russe, a parcouru 14 000 kilomètres lors d’un tir d’essai réalisé mardi, selon le général Valery Gerasimov, chef d’état-major des armées, qui a précisé que le projectile avait volé 15 heures sous propulsion nucléaire – une performance « sans précédent », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le Kremlin.

Apparaissant en tenue de camouflage dans un centre de commandement militaire, Poutine a salué un « jalon technologique majeur » censé garantir la suprématie stratégique de la Russie face à l’OTAN. Le missile, selon Moscou, serait conçu pour déjouer les boucliers antimissiles occidentaux, grâce à une portée quasi illimitée et une trajectoire imprévisible.

Cette démonstration de force s’inscrit dans une nouvelle phase de dissuasion nucléaire, au moment où le Kremlin rejette toute pression occidentale en faveur d’un cessez-le-feu en Ukraine.

Poutine a également averti Washington et ses alliés de ne pas autoriser d’attaques ukrainiennes « en profondeur » sur le territoire russe, évoquant « des conséquences graves » pour ceux qui franchiraient cette ligne rouge.