Poutine et Netanyahou célèbrent le 80e anniversaire de la Victoire et évoquent le Moyen-Orient

Selon un communiqué officiel, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou se sont entretenus par téléphone pour échanger leurs félicitations à l'occasion du 80e anniversaire de la Grande Victoire. Le président russe a transmis ses vœux de santé et de bien-être aux vétérans vivant en Israël.

Les deux dirigeants ont souligné la détermination commune de leurs pays à "défendre la vérité sur les événements de la Seconde Guerre mondiale" et à "contrer les tentatives de révision de ses résultats et de falsification de l'histoire". Ils ont particulièrement mis en avant la contribution décisive de l'Armée rouge et du peuple soviétique dans la défaite du nazisme.

Le communiqué précise que "la mémoire des héros de guerre, de ceux qui ont donné leur vie pour la Victoire, est sacrée tant en Russie qu'en Israël, où le 9 mai est également un jour férié". Cette commémoration revêt en effet une importance particulière pour les deux nations, l'une ayant porté le poids principal des combats contre l'Allemagne nazie, l'autre comptant de nombreux survivants de l'Holocauste et leurs descendants.

Au cours de cette conversation, Poutine et Netanyahou ont également discuté de "divers aspects de la situation au Moyen-Orient" et des "questions d'actualité des relations bilatérales", sans que le communiqué ne précise la teneur exacte de ces échanges.

Cet entretien intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, avec les frappes israéliennes au Yémen et le conflit à Gaza, ainsi que le rapprochement russo-iranien.