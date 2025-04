Poutine reçoit des ex-otages israéliens et remercie le Hamas : décryptage d'un jeu diplomatique complexe

Vladimir Poutine a reçu pour la première fois au Kremlin d'anciens otages israéliens libérés de Gaza, dont Alexandre Trufanov, citoyen russo-israélien. Un geste diplomatique qui intervient près d'un an et demi après la libération de certains d'entre eux et que le géopolitologue français Pascal Le Pautremat, invité de l'émission Prime sur i24NEWS, replace dans une stratégie plus large de positionnement russe au Moyen-Orient.

Un timing révélateur des ambitions russes

"On peut imaginer qu'il y a un tempo qui s'inscrit vraiment dans une vision plus large au niveau de la diplomatie active," explique Le Pautremat. Selon l'expert, cette rencontre tardive n'est pas le fruit du hasard mais s'intègre dans un contexte géopolitique précis : "On est dans un processus de négociation entre la Russie et les États-Unis quant au devenir de la crise russo-ukrainienne." Le géopolitologue souligne également la concomitance de cette réception avec d'autres manœuvres diplomatiques russes : "Vladimir Poutine reçoit actuellement l'émir du Qatar. On sait aussi qu'il est relativement sollicité par l'Arabie saoudite."

Une affirmation de puissance au Moyen-Orient

Pour Pascal Le Pautremat, cette mise en scène médiatique permet à Poutine de rappeler son statut d'acteur incontournable dans la région : "On s'aperçoit que c'est un acteur incontournable. Tout le monde veut discuter avec lui, il le sait, il le sent et il rappelle qu'il a aussi une capacité d'influence." Cette influence se manifeste notamment par "un levier pour, en l'occurrence, obtenir la libération, avec parcimonie malheureusement, de quelques otages israéliens." Une façon pour le Kremlin de démontrer son utilité dans la résolution de crises régionales, tout en gardant la main sur le tempo de ces libérations.

Des remerciements au Hamas qui interpellent

L'un des aspects les plus frappants de cette rencontre reste les propos tenus par Vladimir Poutine, qui a pris soin "de ne pas utiliser le terme d'otage, de captivité" et a même "remercié les dirigeants du Hamas" pour la libération de ces personnes.

Une sémantique qui n'est pas anodine selon Le Pautremat : "C'est une sorte de combinaison diplomatique où il s'agit de ne froisser personne." Cette posture ambivalente permet à la Russie de maintenir des relations avec tous les acteurs de la région, y compris ceux qui sont en conflit ouvert.

La Syrie, véritable enjeu sous-jacent pour Israël

Au-delà de la question des otages, le géopolitologue identifie un enjeu majeur pour Israël dans ses relations avec la Russie : l'avenir de la Syrie. "Les Israéliens sont très préoccupés sur la tournure que prend le régime syrien. Est-ce que la Russie retrouvera une emprise, un point d'entrée en Syrie ? Et si oui, est-ce qu'elle sera en mesure d'empêcher que, aussi, l'Iran ait une place prépondérante ?" Cette inquiétude explique, selon l'expert, pourquoi "Israël, obligatoirement, le régime israélien est obligé de prendre en compte la posture et le tempo qu'impose Vladimir Poutine" malgré les déclarations parfois déstabilisantes du président russe.

La "realpolitik" face à l'émotion

Pascal Le Pautremat conclut son analyse en soulignant la tension permanente entre considérations géopolitiques et dimension humaine : "C'est là aussi, vous voyez, toute la difficulté de la realpolitik, politique pragmatique, qui peut être froide. Et on est loin, évidemment, de la notion empathique et de la souffrance des êtres et des uns et des autres." Cette réception au Kremlin illustre parfaitement, selon lui, cette dichotomie entre la diplomatie froide des États, calculée et pragmatique, et la dimension humaine tragique de la situation des otages israéliens dont certains sont toujours détenus à Gaza.

Dans ce grand jeu d'échecs moyen-oriental, Poutine démontre une fois de plus sa capacité à utiliser des drames humains comme leviers d'influence, tout en soignant son image d'acteur incontournable pouvant dialoguer avec toutes les parties.