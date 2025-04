Poutine rencontre un ex-otage israélo-russe au Kremlin et remercie le Hamas

Vladimir Poutine a accueilli mercredi au Kremlin Alexander (Sasha) Trufanov, citoyen israélo-russe libéré de Gaza, accompagné de sa mère et de sa fiancée. Cette rencontre officielle s'est tenue en présence des plus hautes autorités juives de Russie : le Grand Rabbin Berl Lazar et Alexander Boroda, président de la Fédération des communautés juives de Russie.

Cette réception au cœur du pouvoir russe intervient plusieurs mois après la libération de Trufanov lors d'un échange négocié en novembre dernier. Le jeune homme avait été enlevé lors de l'attaque du 7 octobre alors qu'il se trouvait dans le sud d'Israël.

Au cours de l'entretien, Poutine a exprimé ses vœux pour que "tous les otages encore détenus à Gaza soient libérés" - une déclaration qui s'inscrit dans les efforts diplomatiques russes pour maintenir des liens avec toutes les parties du conflit.

Le président russe a également adressé "des mots de gratitude à la direction du Hamas pour la libération de la famille Trufanov". Cette rencontre illustre la stratégie d'équilibriste de Moscou au Moyen-Orient, cherchant à préserver ses relations avec Israël tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec tous les acteurs régionaux, y compris le Hamas. La Russie, qui entretient des relations diplomatiques tant avec Israël qu'avec les Palestiniens, tente ainsi de se positionner comme médiateur potentiel dans le conflit, en marge des initiatives américaines et qataries.