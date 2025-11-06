Poutine se dit prêt à riposter si Washington lance de nouveaux essais nucléaires

Le Président russe Vladimir Poutine a choisi la prudence stratégique face aux tensions nucléaires, tout en réaffirmant le droit de Moscou à répliquer en cas de provocation américaine. Lors d'une réunion de son conseil de sécurité, le chef du Kremlin a insisté sur le respect par la Russie du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, tout en préparant le terrain pour une possible riposte.

« La Russie a toujours scrupuleusement respecté ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et nous n'avons aucune intention de déroger à ces obligations, » a déclaré Vladimir Poutine.

Cependant, le Président russe a rappelé l'engagement qu'il avait pris en 2023 : « Parallèlement, en 2023, j'avais déclaré que si les États-Unis ou d'autres États parties à ce traité procédaient à de tels essais, la Russie serait également tenue de prendre des mesures de rétorsion appropriées. »

En conséquence, Vladimir Poutine a donné des instructions précises à ses agences : « À cet égard, je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux et les agences civiles compétentes de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations complémentaires sur cette question, les analyser et soumettre des propositions concertées en vue d'un éventuel lancement des travaux préparatoires à des essais d'armes nucléaires. »

Moscou s'efforce de ne pas apparaître comme l'initiatrice d'une nouvelle course aux armements. Juste après la déclaration solennelle de Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a immédiatement cherché à minimiser la portée de l'annonce. « Le président a demandé une étude de l'opportunité des essais nucléaires, et non de commencer à se préparer pour eux, » a précisé M. Peskov, laissant ainsi un espace pour une éventuelle désescalade diplomatique.

Interrogé sur l'impact de ces déclarations sur les relations russo-américaines, Dmitri Peskov a exprimé des doutes concernant les intentions américaines : « Nous n’arrivons tout simplement pas à comprendre ce que le président voulait dire [...] sur les actions concrètes de l'administration américaine, nous avons des doutes. Et maintenant, il faut d'abord étudier la situation, et ensuite un point de vue sera formulé sur l'opportunité de commencer la préparation, si cela est jugé approprié. »

Le porte-parole a réitéré la position de principe de Moscou : « La position du président Poutine est absolument claire, elle ne tolère pas une double interprétation, et nous restons attachés à nos engagements en faveur d'une interdiction complète des essais nucléaires. Et nous ne ferons rien tant que l'autre partie ne le fera pas. »