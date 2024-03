Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine réélu pour un cinquième mandat

Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour six années supplémentaires ce dimanche avec plus de 87% des voix, selon les premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique, Vtsiom. Les chiffres ont été publiés peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 19 heures heure française dans l'enclave de Kaliningrad.

Élu pur la première fois président de la fédération de Russie en 2000 puis réélu en 2004, il avait dû passer la main à son Premier ministre Dmitri Medvedev en 2008 car il ne pouvait pas briguer de troisième mandat consécutif à l'époque.

Vladimir Poutine, âgé de 71 ans, faisait face à trois candidats triés sur le volet et sans envergure. L'opposition a été décimée par des années d'une répression qui s'est encore accélérée avec le conflit en Ukraine et a culminé avec le mystérieux décès d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique en février. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi à l'élection en estimant que Vladimir Poutine est "ivre de pouvoir" et qu'il veut "régner éternellement".