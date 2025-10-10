Le prix Nobel de la paix attribué à la Vénézuélienne Maria Corina Machado

Le Comité norvégien du prix Nobel a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2025 à Maria Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie". Donald Trump n'a finalement pas été récompensé comme il le souhaitait si ardemment.

"Même si le comité du prix Nobel a choisi un autre lauréat cette année, la vérité reste claire et incontestable : aucun dirigeant ni aucune organisation n'a fait plus pour la paix dans le monde que le président des États-Unis Donald Trump", a réagi le Forum des familles des otages.

"Le président Trump travaille sans relâche, même en ce moment même, pour assurer le retour de nos 48 proches, vivants ou morts. Les vivants doivent rentrer chez eux pour commencer leur rééducation et leur guérison. Les morts doivent recevoir une sépulture digne, un enterrement et la conclusion d'un cycle qui a été refusé à leurs familles pendant trop longtemps", a poursuivi le communiqué des familles.

"Les réalisations sans précédent du président Trump dans le domaine de la promotion de la paix au cours de l'année écoulée parlent d'elles-mêmes. Aucun prix, ou absence de prix, ne pourra minimiser l'impact profond qu'il a eu sur nos familles et sur la paix mondiale. Son engagement à ramener le dernier otage et à mettre fin à la guerre ne dépend pas des récompenses ou des éloges. Nous continuerons à soutenir le président Trump dans sa lutte pour mener à bien cette mission, et l'histoire se souviendra de ses réalisations comme de la contribution la plus significative à la paix mondiale de notre génération".

La pression montait à l'approche de l'annonce du ou de la lauréate du prix Nobel de la paix. Le président américain Donald Trump figurait parmi les candidats à cette distinction et semblait déterminé à l'obtenir. Dans ce contexte, Eric Trump, fils du président, a demandé à ses abonnés sur X de "retweeter s'ils estiment que Trump mérite le prix Nobel de la paix". Parallèlement, le compte officiel de la Maison Blanche sur X a publié une photo de Trump le qualifiant de "président de la paix".

Le président américain a fait pression de manière agressive pour que le prix lui soit attribué, multipliant les déclarations publiques affirmant qu'il le mérite et appelant directement les responsables norvégiens. Cette campagne s'est intensifiée avec l'accord de libération des otages qu'il a contribué à négocier et le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Toutefois, les membres du comité Nobel norvégien ont signalé que cette pression n'avait eu aucun effet.

Netanyahou et les familles d'otages apportent leur soutien

Jeudi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a appelé à décerner le prix Nobel de la paix à Trump. Dans un tweet publié sur le compte X officiel du Premier ministre en anglais, on pouvait lire : "Il le mérite". Ce n'est évidemment pas la première fois que différentes personnalités recommandent le président américain au comité du prix.

Plus tôt cette semaine, des familles d'otages ont envoyé une lettre sans précédent aux membres du comité, les exhortant à lui accorder cet honneur. "Aujourd'hui, nous nous tournons vers vous avec une grande estime et un sentiment d'urgence pour vous implorer de décerner le prix Nobel de la paix au président Donald Trump", ont notamment écrit les familles.

Une campagne déjà ancienne

Cette recommandation fait suite à une lettre de Netanyahou datant de début juillet, remise à Trump lors de leur rencontre à la Maison Blanche. Cette recommandation portait sur des réalisations déjà accomplies, notamment les Accords d'Abraham. "Le président Trump a démontré un engagement exceptionnel et intransigeant pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde entier. Au Moyen-Orient, ses efforts ont conduit à des changements dramatiques et créé de nouvelles opportunités d'élargissement du cercle de la paix et de la normalisation", avait écrit le Premier ministre.

Netanyahou n'est pas le seul à avoir récemment recommandé Trump pour le prix Nobel. Deux sénateurs américains l'ont précédé. Le dernier en date, le représentant de Géorgie Buddy Carter, avait écrit en juin au comité du prix que le président avait joué un rôle "exceptionnel et historique" en mettant fin au "conflit armé entre Israël et l'Iran et en empêchant le plus grand État soutien du terrorisme au monde d'acquérir l'arme la plus meurtrière de la planète".

L'année dernière, le membre du Congrès Darrell Issa, républicain de Californie, avait également fait cette démarche, affirmant que la victoire de Trump aux élections de 2024 avait eu un "impact stupéfiant" sur la paix dans le monde.