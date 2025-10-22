Prochain sommet Trump-Ben Salmane : la normalisation israélo-saoudienne en jeu

Le président américain Donald Trump accueillera le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche le 18 novembre. Une rencontre qui intervient dans un contexte de tractations diplomatiques intenses au Moyen-Orient.

Les deux dirigeants aborderont la table des négociations avec des priorités distinctes. Le prince héritier, dirigeant de facto du royaume saoudien, cherchera à obtenir des garanties de sécurité renforcées de la part de Washington, un dossier stratégique majeur pour Riyad dans une région instable.

De son côté, Trump compte profiter cette rencontre pour faire avancer un projet qui lui tient particulièrement à cœur : un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui constituerait un bouleversement diplomatique majeur au Moyen-Orient.

Mohammed ben Salmane continue par ailleurs de manifester son engagement pour la création d'un Etat palestinien. Il s'est entretenu mardi avec le président français Emmanuel Macron des derniers développements dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants ont discuté des "mesures nécessaires pour parvenir à une solution politique globale au conflit israélo-palestinien".

Selon la presse saoudienne et française, ils ont évoqué "l'urgence d'atténuer les souffrances humanitaires du peuple palestinien" et souligné l'importance d'un "retrait israélien complet de la bande de Gaza". Les deux hommes ont également insisté sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour établir un "État palestinien indépendant" dans le cadre d'une solution à deux États, seule voie vers "une paix juste et stable dans la région".

Au-delà du dossier palestinien, Paris et Riyad ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coopération bilatérale dans les domaines économique et sécuritaire, tout en soulignant le rôle des deux pays sur la scène internationale dans la promotion des initiatives de paix au Moyen-Orient.