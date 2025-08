Proche-Orient : des pays arabes condamnent le Hamas et appellent à son désarmement

Articles recommandés -

Un groupe de pays arabes, incluant l'Égypte, la Jordanie et le Qatar, plus la Turquie, a remis vendredi un document à l'ONU condamnant fermement le Hamas. Ce texte, signé dans le cadre de la conférence pour la promotion de la solution à deux États qui s'est tenue cette semaine à New York, marque un tournant diplomatique significatif.

Désarmement et exclusion du Hamas

Le document exige le désarmement du Hamas et son exclusion de tout scénario concernant l'avenir de Gaza. Cette prise de position inédite de pays traditionnellement considérés comme plus modérés vis-à-vis du mouvement terroriste palestinien intervient alors que la guerre fait rage depuis près de deux ans.

La déclaration appelle également à un cessez-le-feu immédiat, à l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza et condamne "l'affamement de la population" ainsi que tout projet de déplacement forcé des civils dans la bande de Gaza.

Vague de reconnaissances en perspective

Parallèlement, plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre. Après les déclarations des Premiers ministres britannique et canadien ainsi que du président français, Israël s'attend à ce que d'autres nations leur emboîtent le pas.

La conférence franco-saoudienne au siège de l'ONU pourrait voir de nouveaux pays rejoindre ce mouvement : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et Saint-Marin sont cités comme candidats potentiels, s'ajoutant à l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Norvège qui ont déjà exprimé leur soutien.

Cette double dynamique - condamnation du Hamas par des pays arabes et reconnaissance croissante d'un État palestinien par la communauté internationale - redessine les contours diplomatiques du conflit israélo-palestinien.