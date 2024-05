Pulitzer : le NY Times et Reuters récompensés pour leur couverture du 7 octobre 2023

Le New York Times et l'agence de presse Reuters ont remporté les prix Pulitzer pour leur couverture des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et de la guerre qui s'en est suivie à Gaza.

L'équipe du New York Times a été récompensée pour sa "couverture étendue et révélatrice" de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, des échecs d'Israël en matière de renseignement et de la réaction du pays à Gaza. Le prix est décerné alors que le Times a été confronté à une certaine controverse au sujet de sa couverture.

Le Prix a également décerné des citations spéciales aux journalistes et aux rédacteurs qui ont couvert la guerre à Gaza. L'équipe photo de Reuters a été récompensée pour sa couverture de l'attaque du Hamas contre Israël et de la première semaine de la réponse du pays à Gaza.