Rafah 100 fois plus médiatisé que la répression en Iran, révèle une étude

Une étude publiée jeudi par le Jewish People Policy Institute (JPPI) met en lumière un contraste saisissant dans le traitement médiatique et militant de deux crises récentes : l’entrée de l’armée israélienne à Rafah et la répression des manifestations en Iran. Selon les chercheurs, les événements liés à Rafah ont suscité environ cent fois plus d’attention que les protestations iraniennes.

L'analyse s’appuie sur deux périodes identiques de 22 jours afin de garantir la comparabilité des données. Les chercheurs ont croisé le nombre de manifestations organisées aux États-Unis avec le volume de couverture médiatique dans de grands médias internationaux.

Les chiffres avancés sont marquants. Durant la période étudiée autour de l’entrée de Tsahal à Rafah, 2 120 manifestations ont été recensées aux États-Unis, dont 476 explicitement dirigées contre Israël. À l’inverse, lors de la répression violente des protestations à Téhéran, seules 25 mobilisations ont été organisées sur le sol américain, et certaines ne visaient même pas à soutenir les manifestants iraniens mais à réclamer la non-intervention de Washington.

Pour mesurer l’ampleur des rassemblements, les auteurs se sont appuyés sur la base de données du Crowd Counting Consortium, qui recense les manifestations aux États-Unis. Ils ont également analysé l’implication d’organisations militantes et de groupes féministes. Selon l’étude, plusieurs mouvements actifs dans les mobilisations contre Israël ne se sont pas engagés de manière visible en faveur des protestataires iraniens.

Côté médias, l’examen de la base Lexis-Nexis montre que la couverture internationale consacrée à la question palestinienne durant l’opération à Rafah a été près de deux fois plus importante que celle portant sur la répression en Iran. Les chercheurs ont étudié des titres majeurs, parmi lesquels CNN, Al Jazeera (édition anglaise), Sky News, le Washington Post ou encore le Los Angeles Times.

Le président du JPPI, le professeur Yedidia Stern, estime que l’étude illustre une sévérité particulière à l’égard d’Israël lorsqu’il mène, selon lui, une guerre défensive contre des organisations terroristes, tandis que la réaction internationale serait restée plus mesurée face à la violence du régime iranien contre ses propres citoyens. Les auteurs concluent à l’existence d’un biais notable dans le discours international concernant Israël.