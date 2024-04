Raïssi assure à Poutine que l'Iran ne souhaite pas d'escalade

Le président iranien Ebrahim Raïssi a assuré à Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique que les frappes de Téhéran contre Israël étaient limitées et que la République islamique ne souhaitait pas d'escalade, a déclaré le Kremlin. Selon la présidence russe, Poutine a exprimé l'espoir que toutes les parties fassent preuve d'une retenue raisonnable afin d'éviter une confrontation qui pourrait avoir "des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région". Le dirigeant russe a exhorté tous les acteurs au Moyen-Orient à s'abstenir de toute action susceptible de déclencher un nouveau conflit, dont il a souligné les dangers pour la stabilité régionale.

Dans ses premiers commentaires publics sur l'attaque iranienne, Poutine a estimé que la cause profonde de l'instabilité actuelle au Moyen-Orient réside dans le conflit non résolu entre Israël et les Palestiniens. "Vladimir Poutine a exprimé l'espoir que toutes les parties fassent preuve d'une retenue raisonnable et empêchent un nouveau cycle de confrontation lourd de conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région", a rapporté le Kremlin.

Lors de l'entretien téléphonique avec son homologue iranien, "les deux parties ont affirmé que la cause profonde des événements actuels au Moyen-Orient est le conflit israélo-palestinien non résolu", a ajouté la présidence russe. "À cet égard, les approches de principe de la Russie et de l'Iran en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, d'un allègement de la difficile situation humanitaire et de la création de conditions pour un règlement politique et diplomatique de la crise ont été confirmées."