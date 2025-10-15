Ramallah en campagne européenne pour la reconnaissance de l'État palestinien

L’Autorité palestinienne a entamé une campagne diplomatique européenne visant à convaincre les pays qui ne l’ont pas encore fait de reconnaître l’État de Palestine, a annoncé mercredi Mohammed Shtayyeh, émissaire du président Mahmoud Abbas et ancien Premier ministre palestinien.

Depuis Genève, où il a rencontré le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis, Shtayyeh a indiqué qu’il se rendrait prochainement aux Pays-Bas et en Autriche, tandis qu’une autre délégation visitera les États baltes. Mahmoud Abbas devrait, lui, se rendre en Italie et en Allemagne dans les prochaines semaines. L’objectif, a-t-il expliqué, est de rallier les 34 pays européens qui n’ont pas encore reconnu la Palestine :

« Nous les incitons à passer à l’acte et à rejoindre le camp de ceux qui reconnaissent la Palestine. » Cette campagne intervient après la reconnaissance officielle de l’État palestinien le 21 septembre dernier par le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et le Portugal, suivie d’annonces similaires attendues de la part de la France et d’autres pays.

Une démarche que Shtayyeh qualifie de « morale et nécessaire » face à ce qu’il décrit comme « l’inaction internationale prolongée » et les "menaces israéliennes d’expansion des localités juives en Judée-Samarie".